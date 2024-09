Processo a numero chiuso per Filippo Turetta solo 40 persone tra cui 20 giornalisti E ammessa solo la Rai per le riprese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Accesso limitato a 40, di cui 20, al Tribunale di Venezia dove il 23 settembre inizierà ilper il femminicidio di Giulia Cecchettin. Lo studente, rinviato a giudizio, sarà giudicato dalla Corte d’assise per omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, occultamento di cadavere e stalking. L’imputato ha rinunciato all’udienza preliminare davanti al gup e per questo è stato rinviato direttamente a giudizio. Rischia l’ergastolo. Le udienze si terranno nella cittadella della giustizia di piazzale Roma, ela Rai potrà filmare il, in quanto servizio pubblico.