Pisa i genitori fanno i conti col caro-libri Per riempire lo zaino oltre 640 euro ad alunno

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – “Contributi insufficienti”. E’ netto il giudizio del presidente di FederconsumatoriSandro Imbraguglio sul ‘Pacchetto scuola’, le misure previste dalla nostra Regione per fronteggiare ile sostenere le famiglie in situazioni di difficoltà economica. Come da pronostico è arrivata, infatti, la consueta stangata dovuta alle spese scolastiche: secondo l’osservatorio nazionale Federconsumatori, quest’anno si è registrato un rinmedio del +6,6% rispetto al 2023, con una spesa adche si aggira intorno ai 647. I contributi messi a disposizione dalla Regione, osserva Imbraguglio, “non sono assolutamente sufficienti, soprattutto se consideriamo il rialzo dei prezzi nella nostra città. Il problema non è, infatti, solo l’aumento del costo dei, ma di tutto il corredo scolastico, che risente di un trend generale”.