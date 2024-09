Piante di marijuana per 15 chili Finisce nei guai un sessantenne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) È undi Corinaldo l’uomo sopreso dagli uomini del Commissariato di Polizia di Senigallia, coordinati dal vice questore Mabj Bosco con un chilo e mezzo didiin casa. L’uomo è indagato in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Ieri alle prime luci dell’alba gli investigatori si sono recati presso un’abitazione constatando la presenza di alcunediin vaso e pertanto, dopo le informazioni di garanzia del caso, hanno proceduto a perquisizione domiciliare estendendola ai terreni confinanti l’abitazione. Si tratta di sei vasi didi media altezza per un peso complessivo di circa 1,5. Gli agenti sono riusciti a soprendere l’uomo a seguito di un’attenta attività di indagine che andava avanti da qualche tempo. Altre indagini sono ancora in corso.