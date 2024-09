Pattinaggio artistico | Pezzetta da record nello short femminile al Lombardia Trophy Ottava Gutmann

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Annaingrana subito la quinta. L’azzurra ha infatti cominciato con il botto la stagione 2024/202 didi figura, sbriciolando il proprio primato personale e conquistando una promettente quinta posizione dopo loprogramal, evento inserito nel circuito ISU Challenger Series in scena questo weekend al centro IceLab di Bergamo. Un risultato di enorme rilevanza per l’altoatesina, abile a rimanere in scia di avversarie quotatissime, da tempo in lizza le posizioni di vertice.specifico l’allieva seguita da Alisa Mikonsaari ed Angelina Turenko si è resa artefice di una prestazione tecnicamente elevata in cui ha sciorinato il doppio axel, la combinazione triplo lutz/doppio toeloop e il triplo filo arrivando fino a quota 64.11 (34.12, 29.