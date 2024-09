Monza Nesta ha un dubbio Due nomi per una maglia in vista dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 13 settembre 2024) In casa Inter si guarda con attenzione al lavoro svolto al Centro Sportivo Berlusconi indella sfida contro il. Un match delicato per Inzaghi e i suoi che anticipa il doppio impegno contro Manchester City e Milan . MATCH – Se da un lato Simone Inzaghi è pronto a scendere in campo con la cavalleria pesante, dall’altro lato in casasi lavora per curare i dettagli indel posticipo di domenica sera. Alessandro, nelle prossime ore, proverà a sciogliere il grandebiancorosso. I brianzoli arriva alla sfida contro l’Inter con due punti in classifica, una sconfitta e due pareggi. Il, dopo il pari all’esordio contro l’Empoli, aveva perso al Brianzeo contro il Genoa. Nell’ultima partita invece, dopo un’ottima gara, ilsi è arenato al Franchi contro la Fiorentina dopo un pirotecnico 2-2.