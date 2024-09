Monza-Inter probabile formazione | 5 cambi rispetto all’Atalanta – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 13 settembre 2024), antivigilia del match del Brianteo e valido per la quarta giornata di campionato. Simone Inzaghi prepara cinqueal 4-0 contro l’Atalanta. Laè la prima partita dopo la sosta per le nazionali. I nerazzurri, domenica sera alle 20.45, giocheranno al Brianteo contro la squadra di Alessandro Nesta. L’obiettivo è conquistare altri tre punti per presentarsi al meglio alle sfide contro Manchester City in Champions League e poi Milan nuovamente in campionato. Simone Inzaghi, visti i tanti impegni ravvicinati, ruoterà diversi giocatori. Secondo i colleghi di Tuttosport, il tecnicoista dovrebbeare cinquepretiall’undici iniziale vistosi contro l’Atalanta lo scorso 30 agosto.