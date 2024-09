Milano treno esce dai binari Un ferito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024)– Unpasseggeri è deragliato nelle prime ore di oggi, poco prima delle 6:30, in via Pallanza, nei pressi di viale Fulvio Testi. L’incidente è avvenuto non lontano dallo scalo FS di Greco, causando momenti di tensione e l’intervento immediato delle squadre di emergenza. Sul luogo dell’incidente sono prontamente giunti i Vigili del fuoco e il personale del 118. Secondo le prime informazioni, sono coinvolte quattro persone: due uomini di 24 anni, un terzo di 51 anni e una donna. Almeno uno dei coinvolti sarebbe rimasto, ma non si conoscono ancora le sue condizioni. Il deragliamento sembra essere stato causato da unmerci, dopo che da quest’ultimo si sarebbe staccato improvvisamente un container, impattando contro il convoglio passeggeri.