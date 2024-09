Microsoft licenzia 650 persone dell' area gaming

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024)taglia altre 650 posizioni dalla divisione: un nuovo 'sacrificio' dopo l'acquisizione di Activision Blizzard, produttore di "Call of Duty". L'eliminazione di ruoli principalmente aziendali e di supporto inha lo scopo di "organizzare la nostra attività per un successo a lungo termine" dopo l'acquisizione costata 69 miliardi di dollari, ha detto il capo'unità Phil Spencer ai dipendenti in una nota visionata dall'AFP. "Oggi è uno dei giorni difficili", ha detto Spencer nella nota. "So che affrontare altri cambiamenti come questo è dura". Il sindacato Communications Workers of America (CWA), che include membri del settore dei videogiochi, ha definito "estremamente deludenti" imenti che arrivano sulla scia'annuncio di 220menti da partea sussidiaria di Sony Interactive Entertainment Bungie a luglio.