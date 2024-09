Margot Robbie è il nuovo volto di Chanel N5 il profumo più famoso al mondo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024)ha sceltocomedella sua celebre fragranza,N°5, consolidando ulteriormente il legame tra l’attrice australiana e la maison francese. Non è la prima volta checollabora con: dal 2018 è ambasciatrice del marchio, partecipando a diverse campagne di moda e bellezza. Tuttavia, diventare ildiN°5 rappresenta untraguardo per la sua carriera, inserendola nella prestigiosa lista di star che hanno rappresentato questo iconicoN°5: un’icona contemporanea per unsenza tempo La scelta disembra quasi naturale.