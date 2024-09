Lutto nel mondo del cinema | Chad McQueen morto a 63 anni Era la star di Karate Kid

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ildelè inper la scomparsa di, noto attore e produttore, figlio della leggenda di Hollywood Steveall’età di 63nel suo ranch a Palm Desert, California, mercoledì 11 settembre. La notizia è stata diffusa dai suoi figli, Chase e Madison, in una commovente nota in cui hanno ricordato l’amore e la dedizione del padre. L’annuncio della morte dell’attore di “Kid” L’annuncio della morte diha colto tutti di sorpresa. I suoi figli hanno condiviso un toccante messaggio: “È con il cuore pesante che annunciamo la scomparsa di nostro padre La sua straordinaria vita come padre amorevole e il suo incrollabile impegno verso nostra madre hanno esemplificato una vita piena di amore e dedizione“.