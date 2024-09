LIVE Italia-Belgio Coppa Davis 2024 in DIRETTA | spazio a Cobolli contro Bergs?

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale del secondo singolare della sfida tra, indella fase a gironi della. A Bologna torna in campo la formazione di Filippo Volandri: la difesa del titolo è iniziata mercoledì con il sofferto successoil Brasile. L'si è assicurata la vittoria con i due singolari prima della sconfitta in doppio. Se il secondo singolarista e la coppia del doppio sembrano scontati, c'è tanta curiosità sulla scelta del numero 1. Nella partita con il Brasile Volandri ha scelto di affidarsi a Matteo Arnaldi, il quale però non ha convinto appieno. Il ligure ha sconfitto Thiago Monteiro 7-5, 6-7, 7-6 in 3 ore e 42 minuti di gioco.ilVolandri potrebbe scegliere di optare su Flavio, numero 32 del ranking ATP.