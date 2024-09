L’Arezzo è già ad un crocevia Pattarello-Guccione per la scossa contro un Legnago alle corde

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) di Andrea Lorentini AREZZO "In questo momento non riusciamo ad esprimere tutto il nostro potenziale, maildobbiamo vincere. Abbiamo bisogno di questi tre punti perchè il campionato non ci aspetta". Emanuele Troise è consapevole che quella di stasera è una partita che rappresenta il primo bivio nella stagione del. Rilancio o crisi, non ci sono vie di mezzo. "Quando parlo di mentalità mi riferisco al fatto cheVis Pesaro e Pineto siamo stati troppo fragili nell’atteggiamento e sul piano dell’intensità e dell’agonismo e ne hanno risentito sia la fase difensiva dove abbiamo subito gol in maniera troppo ingenua, che quella offensiva dove abbiamo prodotto troppo poco. Presunzione? Conoscendo i miei calciatori non direi".