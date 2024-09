La tragedia degli istituti penali minorili tra pene più severe e strutture insufficienti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 13 settembre 2024) Gli(Ipm) appaiono spesso come bombe pronte a esplodere, ma la realtà è più complessa. Negli ultimi anni si è delineata una crescente tendenza a criminalizzare i giovani, concretizzata dal Decreto Caivano. Ma anziché favorire il reinserimento, finisce per stigmatizzare ulteriormente i ragazzi, trattandoli come bersagli di un sistema che, invece di rieducarli, li punisce. Le condizioni di reclusione, il confronto con le proprie colpe e il contesto sociale da cui provengono i giovani detenuti rendono il percorso di reinserimento nella società una sfida difficile. E, a volte, la fuga sembra l’unica via d’uscita. «Negli Ipm entrano ragazzi che ritengono di non aver nulla da perdere e che non pensano che quel contesto li possa aiutare – spiega Franco Prina, professore di Sociologia giuridica e della devianza dell’università di –.