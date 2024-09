La poesia incontra l’arpa Natangelo ricorda Betocchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Lae si fa musica, canto, immagine visiva grazie all’arpista, soprano e compositrice fiorentina Antonella. In occasione della scorsa edizione del premio letterario dedicato al poeta Carlo, il presidente del Centro studi e Ricerche Carlo, Marco Marchi, le aveva commissionato la composizione in musica di tre poesie a sua scelta. "Si tratta di ’Domani’ – spiega Antonella–, di ’Un dolce pomeriggio d’inverno’ e di ’Rotonda Terra’. Da poesie ho realizzato altrettanti videoclip che saranno trasmessi martedì 17 settembre alle 16.30 al complesso delle Oblate, in occasione del ricordo del poeta organizzato dal Centro studi e ricerche a lui dedicato".L’appuntamento, nell’ambito del festival delle Associazioni Culturali Fiorentine, è nella Sala Joyce Lussu, a ingresso libero fino a esaurimento posti.