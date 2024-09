Incredibile | in Italia una casa su tre risulta essere disabitata

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un fenomeno complesso e paradossale sta interessando l’, in questi ultimi anni: secondo un censimento, unasu tre èIl Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021 condotto dall’Istat ha rivelato dati sorprendenti riguardanti il panorama immobiliareno. Con 10 milioni di abitazioni non occupate su un totale di 35,3 milioni, l’si trova di fronte a un fenomeno complesso: il 28,3% delle case nel Paese è vuoto. Questa situazione solleva interrogativi sulle dinamiche demografiche e sulle politiche abitative nazionali. Case disabitate -Ansa- Notizie.comDiverse sono le cause che hanno portato a questo scenario. In primo luogo, lo spopolamento delle aree interne e dei piccoli borghi ha lasciato vuote molte proprietà. Negli ultimi cinquant’anni, oltre due milioni dini hanno lasciato i comuni con meno di 5.000 abitanti.