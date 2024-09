Il ponteggio crolla e Mario muore sul colpo Donati gli organi dell’operaio 35enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Angioletti, elettricista messinese di 35 anni, è morto oggi all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era ricoverato dal 9 settembre in seguito a un grave incidente sul lavoro. Angioletti, sposato e padre di due figlie, stava lavorando in un cantiere di ristrutturazione in Via Ugo La Malfa, a Palermo, quando è caduto da un'altezza di circa 4 metri a causa del cedimento di un. L'uomo ha battuto violentemente la testa e, nonostante il rapido intervento e il trasporto d'urgenza in ospedale, i traumi subiti si sono rivelati troppo gravi In coma e mantenuto in vita dai macchinari, la sua situazione è peggiorata fino alla dichiarazione di morte cerebrale. In linea con le sue volontà, i medici hanno avviato la procedura per l'espianto degli, un gesto che permetterà di salvare altre vite.