Guida TV Sky Cinema e NOW | Suburra Venerdi 13 Settembre 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 13 settembre 2024)13sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 (canale 301), viene trasmesso, un noir diretto da Stefano Sollima che esplora il mondo oscuro della corruzione e della malavita a Roma, con un cast eccezionale composto da Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola e Alessandro Borghi. Il film racconta una feroce lotta per il potere tra politica, criminalità organizzata e Chiesa. Su SkyDue HD alle 21:15 (canale 302), va in onda La teoria del tutto, il biopic toccante con Eddie Redmayne, che interpreta magistralmente Stephen Hawking, e Felicity Jones nel ruolo della moglie Jane. Il film segue la vita del celebre scienziato, dalle sue scoperte rivoluzionarie fino alla battaglia contro la malattia.