Gabon non tutti i golpe vengono per nuocere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il mioè differente. Sono appena tornato dal. E’ grande più o meno come il Nord Italia e con circa due milioni di abitanti (meno di Roma). Per il 90% è coperto da foreste, più di metà del Pil è frutto dell’estrazione del petrolio, seguono manganese e legnami pregiati e altri minerali preziosi. Insomma ha un sacco di risorse ed è considerato un paese africano ricco. Qui nell’agosto del 2023, dopo anni di governo della famiglia Bongo (una specie di monarchia che ha tenuto in scacco il paese fin dai primi anni Sessanta, sinonimo di frodi elettorali e nepotismo), c’è stato un colpo di stato che ha rovesciato la famiglia Bongo.