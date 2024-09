E’ morto Chad McQueen star di Karate Kid e figlio di Steve McQueen

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) (Adnkronos) – L’attore, che ha seguito il leggendario padre,(1930-80), nella recitazione e nelle corse automobilistiche e ha interpretato il bullo Dutch nella serie di film “Kid”, èmercoledì 11 settembre nel suo ranch di Palm Springs, in California, all’età di 63 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato con una dichiarazione alla rivista hoollywoodiana “Variety” dalla moglie Jeanie e dai figli Chase, Madison en, attore noto soprattutto per il suo ruolo in “The Vampire Diaries”.si è spento per un’insufficienza d’organo, come ha riferito l’amico Arthur Barens a “The Hollywood Reporter”: si era ferito in una caduta nel 2020 e non si era mai ripreso del tutto.