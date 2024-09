Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Angel Die Louis vannon hannoun buon rapporto, e anche se sono passati ormai 10 anni da quando l’olandese allenò el Fideo al Manchester United nel 2014/15, l’argentino non lesina critiche nei confronti dell’olandese. “Vanè ilchemaie non mi stancherò mai di dirlo“, ha detto in un documentario Netflix intitolato “Breaking Down the Wall”. L’ex Juventus, ora al Benfica, ha voluto ricordare anche il momento in cui con l’Argentina ha vinto contro l’Olanda di Vannegli scorsi Mondiali in Qatar: “Limo battuti ai rigori anche se aveva detto che non l’avremmo fatto: diciamo che glimo fatto rimangiare le sue parole, per essere educati“. Divan: “Ilchemai” SportFace.