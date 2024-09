Dal calcio agli accendini All’ex Incerti arriva Zippo | Volano per lo sviluppo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ha visto crescere svariate generazioni di calciatori ceparanesi. Oggi, dopo oltre un decennio di abbandono, l’ex campo sportivodi Ceparana è pronto per accogliere un’azienda che nel suo settore ha fatto la storia. LaItalia, ramo tricolore dell’impresa americana nata nel 1932 in Pennsylvania e specializzata nella realizzazione di, si è infatti aggiudicata l’asta lanciata lo scorso luglio dalla Provincia per l’acquisizione dell’area – di proprietà dell’ente di via Veneto al 51%, e per il restante 49% del Comune di Bolano – che si trova oggi in posizione strategica in quanto a poche decine di metri di distanza dal nuovo casello autostradale e dal costruendo ponte sul Magra destinato a unire Ceparana e Santo Stefano Magra.