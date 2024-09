Conte | Scudetto? Dobbiamo fare i fatti svelato perché ha accettato il Napoli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’allenatore delAntonioha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali della Serie A. Ecco quanto evidenziato: “Mi mancava il calcio. Ogni tanto abbiamo bisogno di staccare la spina. Chi vive il calcio come me, con grande passione, dando al calcio tantissime ore, ogni tanto si deve fermare per recuperare prima della nuova esperienza. Ora sono con grande energia sono molto carico.ho scelto? Era una sfida avvincente, un’opportunità importante per me di vivere una città che è meravigliosa, con tifosi passionali, che vivono per il calcio. Si alza e va a dormire col calcio in testa. E’ una sfida difficile, questo è fuori dubbio, ma penso di essere nel pieno della mia maturità per affrontarla. Ci vuole tanta energia, forza, tanto entusiasmo.è una bellissima piazza e molto esigente”. Lei è bravo a far risorgere le squadre.