Conte in cento giorni ha rigenerato il Napoli Corsport

(Di venerdì 13 settembre 2024)inhail) Scrive Fabio Mandarini:, a giugno, ha trovato ilin condizioni di caos totale: Kvara e Di Lorenzo intenzionati a cambiare aria, Anguissa e Lobotka pronti a seguirli, i tifosi tra la rabbia e lo sconforto, De Laurentiis in mezzo alle onde. Però fermo, come da manuale dei naviganti. O dei presidenti:non è stato soltanto il grande colpo, ma il primo di una serie di investimenti infilati in una catena che tutta insieme dovrà rigenerare l’ingranaggio. Il signor Antonio,di panchina azzurra oggi, è stato il gladiatore di Aurelio: il generale della ricostruzione di un gruppo che già oggi gli assomiglia molto di più e che ben presto, meglio prima che poi, dovrà essere a sua immagine e somiglianza.