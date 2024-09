Codogno immobili a prezzi stracciati Aste aperte sul fallimento Contardi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Una marea diin vendita, soprattutto residenziali ma anche terreni ed edifici industriali. Dalla data di apertura della procedura deldell’impresa, avvenuta nel 2019, sono state inventariate per essere vendute all’asta ben 900 unità , ubicate soprattutto nei Comune die San Rocco al Porto ma anche a Casalpusterlengo, Ospedaletto Lodigiano, Fombio, Maleo, Guardamiglio, Cremona oltre a Cantù ei Villa Guardia, in provincia di Como. Al momento, sono stati venduti “solo“ 174. "Visto l’elevato numero di proprietà da alienare, ogni mese vengono pubblicati a rotazione circa quindici bandi di vendita, anche in base ad eventuali offerte cauzionate d’acquisto che vengono presentate da potenziali acquirenti", spiega il curatore fallimentare, Alberto Valcarenghi.