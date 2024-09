Chad McQueen interprete di Dutch in Karate Kid è morto a 63 anni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 settembre 2024) L'attore e pilota, figlio dell'attore Steve, èall'età di 63nella giornata di mercoledì 11 settembre 2024, era famoso per il suo ruolo da villain inKid.all'età di 63nella giornata di mercoledì 11 settembre 2024 a Palm Springs. L'attore, figlio di Steve, era nato il 28 dicembre 1960 ed era famoso per aver interpretatonei film diKid. L'annuncio della famiglia La moglie di, Jeanie, e i suoi figli Chase e Madison hanno rilasciato un comunicato in cui annunciano tristemente la morte didichiarando: "Il suo notevole percorso come nostro padre amorevole, insieme al suo incrollabile impegno nei confronti di nostra madre, sono stati veramente un esempio di una vita piena di amore