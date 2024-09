C’era una volta l’annata 2015

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’idea che ci sia un codice prestabilito nell’utilizzo di determinati vini e di conseguenza, una regola su che cosa abbinare e dove, è una forma mentis che ci stiamo sempre più lasciando alle spalle. Se fino a qualche anno fa aprire una bottiglia di rosé in sostituzione di un bianco o persino di un rosso non era pratica poi così comune, sempre più professionisti scelgono produzioni rosate per accompagnare menu degustazione, aperitivi o dolciumi. Addirittura, ci sono bottiglie che nascono uniche e diverse proprio grazie a questa specificità, restando impresse nella nostra memoria gustativa. La storia de La Grande Dame non è solo quella di un grande vino.