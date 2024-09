Bologna Fashion Festival La moda al chiaro di luna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Si apre sulle note di Life on Mars di David Bowie, nella versione di Aurora, la sfilata autunno-inverno Winter Melody, organizzata da Centergross all’Arena del Sole. È l’evento cardine dele, nelle collezioni presentate, la, simbolo di sogno, fa da fil rouge per gli abiti di donne libere, capaci di sognare e realizzare i propri desideri. Gli outfit vengono completati da cascate di perle e di paillettes, copricapi e fasce anni Venti, texture che richiamano i crateri e colori che riprendono la luce dei chiari di. Le creazioni sono di Angela Mele Milano, Efi D’Angiò, Gil Santucci, Haveone, J.B4, Keyrà Alberto Cacciari, Rinascimento, Souvenir e Susy Star by Susy Mix.