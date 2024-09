Alluvione a Torre del Greco | strade allagate e colate di fango Chiusi i parchi e il cimitero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Napoli, 13 settembre 2024 – Notte turbolenta adel(Napoli), dove una bomba d’acqua ha causato numerosi danni. In particolare, diverse vie cittadine si sono trasformati in veri e propri fiumi, con alcuni danni. Tanta paura, numerosi disagi, ma fortunatamente nessun ferito. Due le zone più critiche, che hanno richiesto l’intervento congiunto di Vigili del fuoco, Polizia municipale, tecnici del comune e volontari della Protezione civile. Si tratta di via XX Settembre – che collega piazza Luigi Palomba a San Giuseppe alle Paludi – dove una vettura è stata scaraventata via dall’acqua: il suo recupero è stato possibile solo al termine del maltempo. Il proprietario è stato identificato. In zona Cappella Bianchini, invece, delle grandidihanno invaso leposte in alcune zone impervie.