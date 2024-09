Al via da lunedì 16 settembre i lavori per la nuova rotatoria di Viciomaggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Arezzo, 132024 – Al via da16per ladi. Si tratta di un’opera pubblica strategica attesa dalla popolazione che migliorerà la viabilità in questa frazione del Comune di Civitella in Val di Chiana. L’intervento è suddiviso in vari step: inizierà con la riqualificazione di via dell’Oppiarello per concludersi con la creazione dellaprevista entro aprile 2025. Isaranno realizzati dalla ditta Ceia Spa a scomputo degli oneri di urbanizzazione previsti nel piano attuativo 197.