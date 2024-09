Usa all’Ambasciata italiana un evento sul Giro d’Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nell’ambito delle iniziative dell’Ambasciataa Washington DC in occasione della prima Giornata dello Sport Italiano nel Mondo promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’amb. Mariangela Zappia ha ospitato il 10 Settembre 2024 in Ambasciata l’“Theand the endless discovery of Italy”. Un’iniziativa che segue la manifestazione ciclistica “DC Bike Ride” dello scorso sabato 7 settembre, al quale ha partecipato un folto gruppo di diplomatici, funzionari e rappresentanti della comunitàe italo-americana a Washington, portando il tricolore nelle strade della capitale americana. “Per il Governo italiano, la diplomazia sportiva è una priorità, uno strumento per promuovere il dialogo e la cooperazione internazionale”, ha detto l’Amb.