Unicoop Firenze lancia una nuova raccolta di materiali scolastici per sostenere le famiglie in difficoltà

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 settembre 2024 – Un piccolo gesto per rendere più tranquillo il ritorno a scuola dei ragazzi che provengono daconeconomiche. Il 14 settembre, in oltre 100 punti vendita, torna ladiper la scuola destinata ai più fragili. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie in collaborazione con, le sezioni soci Coop e la rete regionale Pollicino, coinvolge oltre 200 associazioni di volontariato del territorio. Lascolastica rappresenta un'importante azione di solidarietà per contrastare la povertà educativa, un fenomeno aggravato dall’attuale crisi economica e dal caro vita.