Trofeo Matteotti 2024 | programma orari percorso tv streaming

(Di giovedì 12 settembre 2024) Domenica si terrà la 76a edizione del, una delle tante corse che si svolge in Italia in questo finale di stagione pieno di appuntamenti fino ai Mondiali e al Giro di Lombardia. Uncon partenza e arrivo da Pescara che sarà particolarmente impegnativo.Partenza e arrivo piazzati a Pescara: saranno 194 i chilometri da percorrere con un dislivello complessivo di 2500 metri. Continui saliscendi tra i colli di Pescara e Montesilvano racchiusi in un circuito da 13 giri da 15 km ciascuno. Si parte con la salita Tiberi (0.9 km al 5.1%) per poi entrare nel circuito e affrontare in costante successione Colle Scorrano (0.6 km al 5.8%) e il Colle Montesilvano (0.7 km al 5.3%). Insomma, non ci sarà praticamente un attimo per rifiatare.Domenica 15 settembre Pescara-Pescara (194 km)o di partenza: ore 12.