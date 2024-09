Traffico Roma del 12-09-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàintenso città nelle principali arterie code sulle consolari cassa Salaria e Flaminia rallentamenti sulla tangenziale sulla Casilina latte al Ardeatine sul viadotto della Magliana e sulla Pontina da oggi a piazza Risorgimento cambia la viabilità a ridosso delle Mura vaticane per l’avvio dei lavori di riqualificazione soprattutto in termini di sicurezza a vantaggio dei pedoni In un primo momento sarà attuata la chiusura tra Viale Bastioni di Michelangelo e via del Mascherino ilin arrivo da Viale Bastioni di Michelangelo è diretto a via Cola di Rienzo deve percorrere via Crescenzio e via Properzio invece in arrivo da via del Mascherino svolta obbligatoria a destra all’altezza di via Porcari tangenziale est nuova fase di lavori dalla scorsa notte è chiusa la rampa di via Prenestina in ...