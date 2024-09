Si sposta per al Teatro Petrarca per questioni meteo l’appuntamento di Alti Scaffali con Dario Fabbri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Arezzo, 12 settembre 2024 – Siper alperdi domani, venerdì 13 settembre, con l’analista geopolitico. Alle 18.00 il direttore della rivista mensile Domino, strumento di approfondimento pensato per trascendere la cronaca, sarà protagonista di un appuntamento dal titolo “Il mondo che cambia. Come leggere gli eventi con gli strumenti della geopolitica umana, ponendo nuovamente i popoli al centro della nostra indagine”. L’iniziativa è nell’ambito della seconda edizione del festival dedicato alla politica e alla contemporaneità “”, che fino al 21 settembre si terrà ad Arezzo per esplorare nuovi modi di guardare il mondo.