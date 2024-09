Scuole superiori boom di sostegni | I detonatori? Covid e alluvione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Negli ultimi anni, il tema dell’inclusione scolastica è diventato sempre più centrale, soprattutto per quanto riguarda il sostegno agli studenti con bisogni educativi speciali. Secondo gli ultimi dati, a Forlì il numero di insegnanti di sostegno è aumentato, con una crescita significativa, soprattutto nelle. Alexander Fiorentini, segretario generale della Cgil Flc (Federazione Lavoratori della Conoscenza) per la provincia di Forlì-Cesena, conferma questa tendenza: "L’incremento più rappresentativo l’abbiamo nei ragazzi più grandi, dove il numero di docenti di sostegno è passato da 75 nel 2022 a 191 in provincia nel 2024, includendo le riserve". Dunque più del doppio in due anni: è un aumento del 154%. "Leelementari e medie – riprende Fiorentini – hanno avuto un aumento meno significativo, parliamo di poche unità.