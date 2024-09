Scoperto il virus Wetland | trasmesso dalle zecche attacca il cervello e può causare danni neurologici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 settembre 2024 – Unche si trasmette attraverso leil, causando potenzialmentea livello neurologico: è(Welv),in Cina, dove è stato rilevato in un paziente 61enne. L’uomo soffriva di febbre, mal di testa e attacchi di vomito e ha riportato di essere stato punto da un zecca in una grande zona umida della Mongolia. Il caso risale al giugno del 2019, ma è stato recentemente analizzato sul New England Journal of Medicine del Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology. Ilfa parte del gruppo ditrasmessi specificatamente: i ricercatori hanno raccolto e analizzato quasi 14.600e lo hanno trovato in 5 diverse specie.