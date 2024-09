Sci di Fondo | Bergamo-Schilpario 2025 – Il programma completo dei Mondiali Junior & Under23

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 12 settembre 2024) I Campionati del Mondodi sci disi terranno adal 3 al 9 febbraio. L’evento, che assegnerà le medaglie iridate ai giovani talenti dello sci di, si svolgerà sulla celebre Pista degli Abeti. Cosa prevede ildi? Ilprevede gare Sprint in tecnica classica, Mass Start da 20 km in tecnica classica e gare Individuali da 10 km in tecnica libera. Il gran finale sarà domenica 9 febbraio con le emozionanti staffette miste 4×5 km. Non perdere l’occasione di assistere a questo evento sportivo di livello mondiale e tifare per i futuri campioni dello sci di! L'articolo Sci di– Ildeiproviene da PeriodicoDaily Sport.