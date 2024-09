Restaurato l’affresco vandalizzato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Restauro post vandalismo completato, pronto a tornare "in sede", nel Mausoleo Serbelloni nel complesso della chiesa dei Santi Protaso e Gervaso,“Travagli” dell’artista Mario Grandi. Era stato realizzato un anno e mezzo fa, e in primavera danneggiato da un lancio notturno di succo di frutta ad opera di vandali. Per ora l’opera, un metro e 70 d’altezza per un metro, ispirata al bozzetto michelangiolesco “Pietà per Vittoria Colonna” del 1540, resta custodita nella cappella della prepositurale. Ma tornerà nel Mauseoleo nel giro di breve tempo.”Travagli” era stato realizzato su commissione del parroco dal pittore gorgonzolese dopo un lungo lavoro di ricerca, e poi donato alla parrocchia e alla città. La collocazione sull’altare del Mausoleo dei Serbelloni risale alla Via Crucis pasquale del 2023.