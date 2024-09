Reggiana Olympia FC abbraccia il progetto ‘Provincia Granata’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il“Provincia Granata” conta una nuova società affiliata. Si tratta dell’FC, squadra della città di Johannesburg rappresentativa della comunità italiana che vive nella regione del Gauteng, luogo gemellato con il Comune di Reggio Emilia, fortemente legato allae alla città tramite il“Team Reggio” della Fondazione per lo Sport.FC è una società sportiva no profit che si forma nel 1948 e stipula l’anno successivo il suo atto di fondazione ufficiale. Attualmente pratica attività con 28 squadre giovanili, dai 6 ai 17 anni, oltre a cinque squadre di giocatori senior, gruppi impegnati nei campionati a livello interregionale, tre squadre Over 35 ed altre due formazioni femminili. Al di fuori dal rettangolo di gioco, un’attenzione alle tematiche sociali che accomuna il club sudafricano alla Società granata.