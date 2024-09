Rachele Mussolini lascia Fratelli d’Italia e si sposta in Forza Italia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Alle elezioni amministrative del 2021, nipote di Benito e sorellastra di Alessandra, ha ottenuto più di 8mila preferenze. È stata la consigliera più votata non solo di, ma di tutte le liste a sostegno dei candidati sindaci. A distanza di tre anni, riporta il quotidiano La Repubblica, ha deciso di passare dal partito di Giorgia Meloni a. Il motivo? “Una diversa sensibilità sui diritti“. Con la parole dell’articolo pubblicato su La Repubblica: “ha posizioni troppo di destra-destra, perche avrebbe spiegato ai ‘colonnelli berlusconiani’ in queste ore, decisive per chiudere la trattativa, di avere una ‘diversa sensibilità sui diritti’ rispetto al grosso dei“. “Ho una diversa idea di famiglia, più progressista“, sta motivando ai suoi colleghi di partito, che accusano lo scossone.