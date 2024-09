Paghe definite da fame | scatta lo sciopero dei corrieri della GLS in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un gruppo numeroso di autistiGls, corriere espresso, ha scelto di scioperare ieri per denunciare condizioni di lavoro inique. I lavoratori, impiegati nel settorelogistica, lamentano di essere sottopagati e di avere contratti pensati per addetti alle pulizie, nonostante il loro ruolo di driver. La manifestazione, organizzata dal sindacato Sicobas, ha visto oltre trenta autisti incrociare le braccia per l’intera giornata lavorativa. Protesta pacifica e richiesta di diritti Nelle prime ore del mattino, i lavoratori hanno presidiato l’ingressosede Gls diScalo, situata in via delle Industrie, senza causare disagi a coloro che non hanno aderito allo. La protesta, condotta in modo pacifico, ha comunque lanciato un segnale forte per tutto il settorelogistica.