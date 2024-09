Ospedale Casentino | Sostengo la protesta delle sigle sindacali degli infermieri in atto nel nostro ospedale ma anche in tanti altri ospedali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Arezzo, 12 settembre 2024 – “lainnelmain, perché credo che la situazione sia arrivata a toccare l’assurdo in Toscana. Le graduatorie sono attive, cosa si aspetta ad assumere personale? Le nostre strutture sono al collasso sul fronte della mancanza di personale e da troppo tempo. Abbiamo scritto, abbiamo portato la nostra testimonianza come rappresencomunità, abbiamo organizzato incontri e a oggi non abbiamo avuto nessuna risposta. La cosa più che assurda è vergognosa”. Filippo Vagnoli come Presidente della Conferenza zonale dei sindaci e come Vice Presidente della conferenza aziendale Toscana Sud Est sostiene con queste parole l’azione didi alcunediinnell’di vallata.