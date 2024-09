Orari Formula 1 Gp d’Azerbaigian a Baku 2024 | dove e quando vedere qualifiche e gara Sky Now Tv8

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Prosegue il Mondiale di1. Nella settimana in cui Aston Martin ha ufficializzato l’arrivo di Adrian Newey, arriva il Gran Premio in Azerbaigian. Dopo la breve sosta successiva al miracolo della Ferrari a Monza targato Charles Leclerc, si riparte dal circuito di. Verstappen resiste al primo posto della classifica piloti con un margine di oltre 60 punti: la McLaren di Norris però non molla riaprendo così una stagione che sembrava essere già virtualmente chiusa. Prova la risalita anche la squadra di Maranello che si presenta all’appuntamento con entusiasmo e speranza, soprattutto in ottica classifica costruttori. Lo scorso anno, la Red Bull di Verstappen trionfò alle spalle del monegasco e di Perez. Ecco il programma completo del weekend in Azerbaigian.