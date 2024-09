Napoli De Laurentiis | mai 1 euro di debiti in 20 anni poi scoppia in lacrime | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Il bilancio di vent’di presidenza delè ultra-positivo. In un calcio che ha sempre accumulato, io non ne ho mai fatti e ne vado fiero“. Sono le parole pronunciate dal presidente del, Aurelio De, nel corso della presentazione della partnership con Sorgesana. “veniva descritta come ingovernabile ma il calcio acon la mia presenza ha dimostrato che qui si può e si deve lavorare“, aggiunge il numero uno del club azzurro. “Dicono che sono impazzito per aver speso più di 150 milioni di. In verità anche l’anno scorso ho speso dopo lo Scudetto ma abbiamo sbagliato tutti gli acquisti. Questo investimento andava fatto per rivoluzionare tutto portando uno degli allenatori più forti al mondo. Dicevano che ilera una squadra di passaggio ed invece tanti calciatori forti vogliono vestire la maglia azzurra“, aggiunge De