MTV Video Music Awards 2024 | tutti i vincitori e le esibizioni

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ieri sera dall’UBS Arena di New York sono andati in onda gli MTVe finalmente lo show ha ricordato i fasti di un tempo. Scenografie degne dell’evento e buona la conduzione di Megan Thee Stallion, che ha anche reso omaggio a una delle vere regine dei VMA, Britney Spears yes megan thee stallion paying homage to britney spears with a snake! #vmaspic.twitter.com/OR4R5IEefD — 2000s (@PopCulture2000s) September 12,Il piatto forte della serata sono state le, alcune delle quali davvero notevoli. Sul palco degli MTVsi sono esibiti Camila Cabello, Shawn Mendes, Rauw Alejandro, GloRilla, Benson Boone, Halsey, LISA, Anitta, Karol G, LL Cool J, Lenny Kravitz, ma soprattutto Katy Perry, Sabrina Carpenter e Chappell Roan. Queste ultime tre star del pop ci hanno regalato delle performance degne di nota.