Milano l’archistar Stefano Boeri indagato per Bosconavigli a San Cristoforo | Lotti abusivi non c’è neppure la delibera in Comune

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un nome di peso finisce stavolta in uno dei tanti fascicoli aperti, ormai da due anni, sulla gestione urbanistica a. Indagini che da qualche mese stanno facendo rumore a livello politico, non solo locale. Anche, noto in tutto il mondo per il Bosco Verticale, è, infatti, perzzazione abusiva e abuso edilizio, assieme ad altri sei, tra cui dirigenti comunali, per il progetto da lui firmato e chiamato, che dovrebbe sorgere nello storico quartiere San, zona sud-ovest del capoluogo lombardo. Si tratta di un “complesso residenziale” che sta per essere ultimato su un’area di oltre 8mila metri quadri, per un totale di 90 appartamenti per “333 abitanti“, con un’altezza di quasi 41 metri.