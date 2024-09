La Bentley Flying Spur porta la limousine a un altro livello

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 12 settembre 2024) Lail concetto dia un nuovoe lo fa sotto ogni punto di vista, partendo dalle prestazioni, poiché è costruita intorno al sistema ibrido di nuova generazione messo a punto dalla casa britannica. Da un lato è in grado di muoversi silenziosamente in modalità 100% elettrica, raggiungendo i 140 km/h, con una autonomia di 76 km; dall', quando si desidera una guida più brillante, mette a disposizione 782 CV che derivano dalla somma delle prestazioni del 4 litri V8 bi-turbo e del motore elettrico. Sfruttando tutta questa potenza scatta da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e raggiunge i 285 km/h, numeri che non le fanno temere confronti con le concorrenti.