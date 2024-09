La battaglia dell’acqua Bollette stangata in vista Lite Gentilucci-avvocati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Rischio di stallo nella procedura per arrivare al gestore unico del servizio idrico integrato e aumenti delle tariffe dietro l’angolo, con posizioni distanti o contrapposte. Tra i sette punti all’ordine del giorno dell’assemblea dell’Aato 3, in programma oggi a partire dalle 11, infatti, due sono quelli particolarmente rilevanti: l’aggiornamento sullo stato di avanzamento del percorso di costituzione del gestore unico e la revisione delle tariffe sulla base dell’aggiornamento periodico di Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).