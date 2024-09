GCW | Kurt Angle parteciperà al PPV Dream On

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 12 settembre 2024) La Game Changer Wrestling ha annunciato che, membro della WWE Hall of Fame, sarà presente al loro PLEOn. L’evento è quasi pronto per essere trasmesso dall’AmericanMall di East Rutherford, New Jersey, il 23 novembre 2024. Durante lo show appariranno anche Matt Cardona, Mance Warner, Effy, Joey Janela e altre star. Un grande ritorno sul ring Per, questa sarà la prima volta che si esibirà per la GCW. I biglietti per l’evento saranno in vendita dal 13 settembre e altri dettagli sono sconosciuti al momento. L’ultima volta che lo abbiamo visto lottare in WWE è stata nel 2019 durante WrestleMania 35 dove è stato sconfitto da Baron Corbin.