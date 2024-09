F1 GP Azerbaijan Sainz | Speriamo di toglierci delle soddisfazioni sono fiducioso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Stiamo trovando temperature cui non siamo abituati da queste parti macondizioni che poscontribuire a prepararci bene per la prossima gara a Singapore. Prima peròdi”,queste le parole di Carlos, con lo spagnolo della Ferrari che parla ai microfoni del paddock di Baku prima del Gran Premio dell’. “Sulla carta mi aspetto che il nostro pacchetto sia competitivo, ma attendiamo di vedere come andremo nelle libere. A Monza abbiamo fatto un buon lavoro come squadra e sarà importante cercare di ripeterci anche qui – ha detto – dove con i muretti ogni errore rischia di essere pagato ancora più caro. La motivazione è alta e anche se realisticamente non credo che siamo i più veloci,convinto che la prestazione del team può sovvertire i valori definiti dalla performance puravarie vetture.